Vento forte nell'imperiese, danni e alberi caduti

Danni e alberi caduti nell'imperiese durante la notte a causa delle raffiche di vento che hanno raggiunto gli 80-90 chilometri all'ora come previsto nell'avviso meteo diramato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) che invita la cittadinanza a prestare attenzione.

Sono diciotto gli interventi che i vigili del fuoco hanno portato a termine dalla mezzanotte alle 7 a causa del forte vento nella provincia di Imperia. La maggior parte delle chiamate ha riguardato la caduta di alberi sulla sede stradale.

Le zone più colpite sono state Sanremo e Imperia. Nel primo caso i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pietralunga, lungo la mulattiera Castelletti, in via Val D'Olivi e lungo la strada Villetta, dove alcuni rami sono rimasti appesi ai cavi dell'alta tensione. A Imperia sono accorsi in via Casarini, lungo la strada Savoia e sull'Aurelia. Altri interventi hanno riguardato insegne o tende pericolanti. Al momento non sono segnalati feriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA