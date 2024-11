Italia Nostra, ricorso straordinario contro il nuovo Galliera

Italia Nostra ha presentato un ricorso straordinario contro il progetto del nuovo ospedale Galliera a Genova. L'obiettivo dell'associazione è ottenere la revocazione del decreto del presidente della Repubblica relativo al parere del Consiglio di Stato che aveva dichiarato improcedibile ed infondato il precedente ricorso di Italia Nostra relativo al progetto del nuovo ospedale.

"Ciascuno dei due ricorsi è diretto all'annullamento di un distinto provvedimento, e sono solo indirettamente tra loro collegati - spiega l'associazione -: l'approvazione definitiva in Conferenza di servizi decisoria del progetto del nuovo ospedale, l'uno, le prescrizioni di tutela indiretta dettate sull'intorno dello storico ospedale, l'altro".

"Il progetto del nuovo ospedale Galliera mira a ridurre spazi, posti letto e personale sanitario a favore di una macroscopica speculazione edilizia a danno di un grande complesso ospedaliero vincolato in perpetuo per il ricovero e la cura dei poveri infermi e delle circostanti aree verdi", denuncia il presidente di Italia Nostra Genova Stefano Fera.





