Il luna park di Genova al Porto Antico per la seconda volta

Per il secondo anno consecutivo la città di Genova avrà un luna park invernale affacciato sul mare al Porto Antico nell'area di ponte Parodi, non più a piazzale Kennedy dove sono in corso i lavori di costruzione del nuovo parcheggio e parco urbano del Waterfront di Levante. Il via libera è arrivato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale presieduto dal commissario straordinario, l'ammiraglio Massimo Seno.

Il comitato ha espresso "parere favorevole all'insediamento del luna park nell'area portuale di Genova, la manifestazione si svolgerà nel periodo natalizio valorizzando come richiesto dall'amministrazione comunale un'area portuale attualmente inutilizzata, che rappresenta un'interfaccia importante con la città consentendo lo svolgimento dell'iniziativa per il secondo anno consecutivo" dopo l'edizione dell'estate 2024.



