Galliera convoca cda straordinario contro ricorso Italia Nostra

L'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera ha deciso di convocare un consiglio d'amministrazione straordinario per rispondere al secondo ricorso contro il progetto del nuovo ospedale Galliera a Genova presentato da Italia Nostra. Lo comunicano il vice presidente e direttore generale dell'ente, Giuseppe Zampini e Francesco Quaglia, in una nota congiunta.

L'obiettivo è "intraprendere ogni iniziativa necessaria per contrastare una volta per tutte le posizioni, gli atteggiamenti, le affermazioni e le azioni assunte reiteratamente da Italia Nostra contro la realizzazione del nuovo Galliera", spiegano i vertici dell'ente.

"È giunta l'ora di reagire a difesa del nostro ospedale, di coloro che vi lavorano e della salute e cura dei cittadini, unico vero obiettivo della quotidiana azione di tutti gli operatori - sottolineano -. Appare evidente come le affermazioni e azioni di Italia Nostra, che anche nel recente passato ha rifiutato l'invito della presidenza dell'ente a partecipare ad un incontro costruttivo, siano caratterizzate da pregiudizio e pretestuosa strumentalità, finalizzati a bloccare in ogni modo la realizzazione dell'opera, della quale i pazienti, gli operatori e Genova tutta hanno estremo bisogno".

"Si auspica che a questa reazione del vertice dell'Ente Galliera si associno i dipendenti, le loro rappresentanze sindacali e i cittadini interessati ad un sistema sanitario regionale più efficiente, nei modi e nelle forme che riterranno più opportune", aggiungono.



