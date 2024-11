Capotreno accoltellato: potenziati i controlli Polfer in Liguria

Il Ministero dell'Interno ha previsto un piano di potenziamento del personale da assegnare al compartimento della polizia ferroviaria in Liguria per incrementare i servizi di vigilanza e prevenzione a bordo dei convogli ferroviari. È la novità emersa dall'incontro per la sicurezza sui treni organizzato in Prefettura a Genova su richiesta dei sindacati a seguito dell'accoltellamento di un capotreno aggredito da due passeggeri a bordo del convoglio regionale Genova-Busalla il 4 novembre scorso.

Alla riunione hanno preso parte i Prefetti delle province di Genova, La Spezia, Savona e Imperia, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast, Orsa, i responsabili di Rfi e Trenitalia, Fs Security, la Regione Liguria, la polizia ferroviaria e i vertici delle forze dell'ordine.

Le forze di polizia hanno assicurato l'intensificazione dei controlli delle stazioni di Genova Principe e Genova Brignole e delle aree limitrofe, unitamente all'attività della polizia ferroviaria che quotidianamente cura la vigilanza nelle stazioni e a bordo dei treni, anche con il supporto di militari dell'esercito italiano.

I sindacati hanno ribadito la necessità di implementare le risorse per la sicurezza a bordo, quelle di scorta, di assistenza, di Fs Security e della Polfer. Hanno richiesto la riattivazione delle commissioni tecniche congiunte fra aziende del gruppo, sindacati e Polfer per incontri mensili atti a individuare le criticità e le possibili soluzioni. È stata sollecitata Rfi a riprendere il progetto di investimenti sui tornelli e sulle aperture delle piccole stazioni alla cittadinanza per garantire la prossimità ed evitare le desertificazioni del contesto della rete ferroviaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA