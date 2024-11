Riaperto mercato coperto Ventimiglia dopo incendio settembre

Ha riaperto stamani il mercato coperto di Ventimiglia, chiuso dal primo settembre, quando prese fuoco un box, determinando la chiusura della struttura commerciale che dà lavoro a un centinaio di commercianti tra coltivatori diretti e proprietari di box. Una sessantina sono gli operatori, che hanno potuto tornare in attività; gli altri torneranno nei prossimi giorni, per questioni organizzative, legate anche alla documentazione richiesta per la cosiddetta apertura in deroga. "Dal giorno dell'incendio - ha detto il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - sono emerse tutte le carenze che da anni non hanno trovato risposta. Abbiamo rifatto l'impianto elettrico e quello antincendio, oltre a pulire e sanificare i locali. Lavori strettamente necessari per aprire in sicurezza". Restano, tuttavia, altri interventi da portare a termine, ha detto: "continueremo con gli investimenti, perché abbiamo capito che questo non è solo il mercato comunale, ma è anche il vero cuore pulsante dell'attività economica della città".



