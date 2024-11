Regione Liguria, Natale (Pd) 'una sola donna nella Giunta Bucci'

"Bucci continua a prendere in giro i cittadini, dice che aumenterà le donne in Giunta, ma tutti i nomi promessi sono nomi di uomini: i futuri candidati assessori sono uomini, lo staff a sostegno dell'assessore alla Sanità è composto da uomini. Donne in Giunta ce n'è una sola, non se ne vedono altre all'orizzonte. Basta parole in libertà la realtà è sempre un'altra rispetto a quanto afferma Bucci". Così il segretario del Pd Liguria Davide Natale commenta la composizione della nuova Giunta della Regione Liguria presentata oggi pomeriggio dal presidente Marco Bucci.



