Prorettrice UniGe, progetto punto ascolto contro violenza genere

La prorettrice vicaria dell'ateneo genovese Nicoletta Dacrema ha presentato stamani il progetto di attivazione di un punto di ascolto, già presentato nelle precedenti riunioni del Tavolo e dedicato a tutte le componenti universitarie. Il progetto verrà sottoposto a breve all'approvazione degli organi accademici.

In particolare, l'iniziativa prevede la possibilità di segnalare comportamenti riconducibili alla violenza di genere commessi in ambiente universitario a una figura professionale qualificata con comprovata esperienza in tale materia, la quale tratterà i casi in esame in coordinamento con i Centri antiviolenza accreditati sul territorio e con i Centri per il recupero e il trattamento delle persone maltrattanti.

Uno sportello antiviolenza all'interno di UniGe è chiesto da tempo. Negli ultimi giorni due studentesse del collettivo Cambiare rotta si sono incatenate alle colonne del palazzo del rettorato per protesta: contestano l'inefficienza del punto d'ascolto e chiedono di essere ascoltate dal rettore.

La presentazione del progetto (che dovrebbe prendere vita nel 2025) è stato presentato da Dacrema durante la riunione in Prefettura a Genova del tavolo di monitoraggio istituito dal Protocollo inRete contro la violenza, in atto da tempo nella provincia di Genova, che ha il fine di prevenire e contrastare la violenza di genere. Al tavolo, presieduto dal prefetto di Genova, hanno partecipato, fra gli altri, i rappresentanti della Procura, della Regione Liguria, del Comune di Genova, dell'Ufficio Scolastico Provinciale, di Alisa, gli Ospedali genovesi, i Centri antiviolenza e di recupero delle persone maltrattanti. Il progetto prevede anche 200 ore di laboratorio sul tema della violenza di genere.



