Bucci a Orientamenti, 'ognuno ha responsabilità proprio futuro'

"Ciascuno ha la responsabilità del proprio futuro e deve costruirsi un futuro in funzione di quello che desidera e di quello che vuole. È assolutamente fondamentale pensare a fare quello che si vuole, perché non bisogna a questo punto della vita scegliere compromessi. Secondo me bisogna andare avanti e pensare a quello che uno desidera all'interno della propria mente, del proprio cuore, perché ci deve mettere anche passione". Così il neoeletto presidente della Regione Liguria Marco Bucci si è rivolto ai giovani all'inaugurazione del salone Orientamenti a Genova.

"Quello che cambia come presidente della Regione è la capacità di creare politiche attive per il lavoro e occupazione in una fase industriale che non è certo zero. Noi abbiamo tantissima occupazione, anzi abbiamo tanti posti liberi tutti gli anni che non sono occupati dalle persone perché non abbiamo abbastanza risorse umane. Quello che stiamo facendo noi in questo momento è avere un match tra la richiesta e l'offerta.

Ossia dobbiamo chiedere alle aziende di cosa hanno bisogno, chiedere ai giovani di impegnarsi su queste cose e dare a loro la possibilità di poter essere istruiti per poter entrare in azienda. Oggi il recruitment non si fa più. Noi ci impegniamo per far sì che in Liguria il posto di lavoro sia garantito per chi si impegna a studiare".



