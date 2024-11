Regione Liguria, Bucci valuta sottosegretari a fianco Giunta

"Sette assessori sono proprio pochi, io ho bisogno di gente che lavori, di risorse per arrivare agli obiettivi, ci sono una marea di deleghe, per questo pensiamo di adottare il sistema dei sottosegretari anche per la Regione Liguria così come accade già altrove, ad esempio in Lombardia". Lo dichiara il sindaco di Genova e neoeletto presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, oggi a margine del consiglio comunale.

Perché la Liguria possa avere dei sottosegretari regionali servirà un passaggio amministrativo (una modifica dello statuto) che, quindi, potrebbe essere una delle prime mosse della nuova legislatura. "Andrà approvata una legge regionale per questo - spiega Bucci - ma oltre ai sottosegretari, che potrebbero essere tre o quattro al massimo, certamente ci sarà anche bisogno di rafforzare gli assessorati, li dobbiamo vedere uno a uno, tra direttori e altri che lavorano, anzi, alcuni assessorati sono proprio da ripensare".

Secondo Bucci tre deleghe sono da ripensare: "una va fatta ex novo ed è quella alla Blue economy, ma dobbiamo lavorare anche a quella sulle Infrastrutture sotto cui rientrano i project manager e i commissari, e poi quella all'Entroterra, a cui vorrei trovare un nome diverso, un ambito che non riguarda solo agricoltura o piccoli borghi, ma anche gestione del rischio idrogeologico o grandi Comuni molto estesi".

Sul fatto che possa tenere per sé una delega pesante come quella dell'assessorato alla Sanità, Marco Bucci dice: "Ne devo tenere già uno". Nelle ultime ore indiscrezioni vogliono che si tratti del Bilancio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA