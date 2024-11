Nazionale femminile basket inaugura nuovo palasport Genova

Sarà la sfida tra Italia e Repubblica Ceca di basket femminile del 7 novembre ad inaugurare la nuova arena sportiva del palasport di Genova. La gara sarà valida per le qualificazioni della nazionale femminile ai prossimi europei, azzurre per ora imbattute, con l'Italia già qualificata di diritto in quanto paese ospitante per l'Europeo 2025 che si disputerà in quattro nazioni differenti tra cui l'Italia a Bologna. "Noi siamo qualificate. Però come dico sempre vogliamo arrivare pronti a Bologna quest'estate -ha spiegato Andrea Capobianco, allenatore dell'Italia-. Per farlo dobbiamo camminare, quindi noi qui siamo per cercare di fare passi ulteriori alla ricerca di una stabilità - ha spiegato Andrea Capobianco, allenatore dell'Italia-. Sarà una gara importante, al di là della qualificazione, proprio per cercare di crescere ancora, una gara alla quale ci presentiamo con una squadra giovanissima". Era da 50 anni che la nazionale femminile di basket non giocava a Genova, l'ultima volta fu con la Franci ail 23 luglio del 1974. Lo farà nel nuovo Palasport che il coach delle azzurre promuove a pieni voti. "Una struttura stupenda.

Bellissima. Veramente affascinante".

Una partita dal sapore unico per una delle protagoniste, la ligure Arianna Arado, alla sua prima convocazione proprio nella sua regione. "Devo dire che non me lo aspettavo - ha raccontato -. Questa cosa così grande era un mio obiettivo futuro ma aspettarmelo a vent'anni non ci avrei mai pensato, quindi sono già tanto felice così, poterlo fare a Genova è ancora più bello e rende tutto più emozionante".

"Per Genova era veramente una cosa importante ritrovare un palazzo dello Sport" ha sottolineato il presidente della Fip Petrucci alla presentazione avvenuta a Palazzo Tursi. Soddisfatta l'assessore allo sport Alessandra Bianchi. "Un momento storico e soprattutto un grande mix di emozioni, perché, oltre ad avere un grande evento sportivo, abbiamo l'inaugurazione del Palasport che attendevamo da tanto tempo".





