Pensionati Cgil in piazza, il 50% in Liguria è sotto 1.000 euro

"Bisogna chiedere di più a chi ha di più, uscendo da una delega fiscale che attraverso la flat tax sta premiando i più ricchi, sta dividendo il Paese e non sta mettendo le mani dove le risorse ci sono: tra le rendite e i patrimoni. Tutto questo oggi non c'è e lo rivendichiamo attraverso le mobilitazioni nelle piazze". Così la segretaria nazionale Spi Cgil Tania Scacchetti spiega la mobilitazione 'Il potere d'acquisto logora chi non ce l'ha' che ha portato in piazza a Genova i pensionati della Liguria per chiedere l'adeguamento delle pensioni al carovita.

"In questi anni si è accentuato l'utilizzo dei pensionati come un bancomat - denuncia il segretario Spi Cgil Genova e Liguria Ivano Bosco - tra il 2022 e il 2023, nonostante un accordo con il governo Draghi, le pensioni non sono state adeguate all'inflazione. Al contrario delle banche a cui viene chiesto un prestito, noi questi soldi li abbiamo persi e non li recupereremo mai più: parliamo di oltre 60 miliardi prelevati dalle pensioni nel giro di dieci anni. I numeri sono impietosi e raccontano una realtà drammatica".

"Le pensioni negli ultimi quattro anni sono calate come numero e come importo - sottolinea il responsabile economico di Cgil Genova Marco De Silva - tra il terzo trimestre 2020 e il terzo trimestre 2024 c'è stato un calo del 9% e in Liguria quasi il 40% delle pensioni è percepito da persone con più di 80 anni, mentre nel 50% dei casi non raggiungono i mille euro".



