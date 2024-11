Incendio in palazzina a Cornigliano, 50 famiglie sfollate

Cinquanta famiglie residenti in una palazzina di Cornigliano (Genova) sono state fatte sfollare durante la notte scorsa a causa di un incendio che si è sviluppato nell'appartamento al primo piano. Il residente dell'appartamento è stato trasferito al San Martino per accertamenti.

Sul posto si sono recate due squadre dei vigili del fuoco di Genova che hanno spento l'incendio. L'evacuazione si è resa necessaria a causa del denso fumo che in pochi istanti ha invaso tutta la palazzina. Dopo la bonifica molte famiglie sono rientrate nelle rispettive abitazioni e i pompieri hanno avviato le indagini per valutare le origini del rogo e l'agibilità dell'appartamento.



