Lancia pietre contro il commissariato di polizia, arrestato

Un uomo di 44 anni colto in flagranza mentre lanciava sassi contro il commissariato di polizia di Genova Cornigliano è stato arrestato dagli agenti e condotto nel carcere di Marassi.

Nonostante fosse agli arresti domiciliari l'uomo aveva aggredito una persona su un autobus e più volte era stato trovato fuori dal domicilio senza giustificato motivo.

In un altro intervento gli agenti del commissariato Genova Centro hanno arrestato in vico della Rosa un 31 enne, che aveva suo carico un ordine di carcerazione per espiare una condanna di sei mesi per cumulo di diverse pene.



