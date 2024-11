2 novembre: commemorati i caduti di tutte le guerre a Genova

In occasione delle celebrazioni per il 2 novembre stamani a Genova nel cimitero monumentale di Staglieno si è svolta la cerimonia di commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Presenti alla cerimonia il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, le massime autorità militari, civili ed ecclesiastiche della città.

Le celebrazioni si sono aperte con la deposizione delle corone commemorative presso il sacrario 'Trento e Trieste', seguita da una messa officiata dall'arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca nel piazzale della Fede e dalla resa degli onori ai caduti. Quindi gli omaggi ai campi dei caduti partigiani, dei caduti francesi e inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il vice prefetto vicario di Genova Flavia Anania, il consigliere della Città metropolitana di Genova Giacomo Robello, il comandante dei Carabinieri Legione Liguria Claudio Lunardo, il presidente Assoarma di Genova Lorenzo Campani e il presidente dell'Anpi Genova Massimo Bisca. Insieme a loro tra gli altri il questore di Genova Silvia Burdese, il console onorario di Francia Luc Pénaud e Roy Rhode in rappresentanza del consolato di Gran Bretagna.



