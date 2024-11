Halloween, decine interventi per gente ubriaca, tanti minori

Notte di Halloween di super lavoro per il 118 di Genova e del Tigullio dove si sono registrate decine di interventi per intossicazioni da alcol. In particolare nel Levante gli operatori sanitari hanno descritto "una nottata come non si era mai vista prima". I soccorsi sono iniziati a partire dalle 22 e sono proseguiti fino all'alba. Tra le persone che hanno avuto bisogno di assistenza tantissimi giovanissimi, ragazzi e ragazze di 15 o 16 anni portati in ospedale dopo avere bevuto troppo. Registrata qualche lite che però non ha portato a gravi conseguenze.



