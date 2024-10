Riapre il museo Luxoro nel polo museale di Nervi

Riapre domani il Museo Giannettino Luxoro nel polo museale di Nervi. Chiuso per ragioni di sicurezza dall'estate del 2016, il museo riapre le porte dopo l'intervento sull'impiantistica e i lavori di restauro che hanno interessato tutte le parteti del piano terra, tutti gli orologi, alcuni tessili, il lampadario e gli arredi lignei.

"Siamo molto orgogliosi di poter restituire un altro sito culturale molto caro ai genovesi e che rappresenta un unicum nel suo genere di museo-dimora, che ha conservato nel tempo le proprie caratteristiche originarie, immerso nel parco di Nervi, tra alberi, affacciato sul mare - ha detto il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, intervenuto questa mattina durante l'anteprima per la stampa -. Come amministrazione abbiamo fatto lavori che ne consentissero la riapertura dopo 8 anni di chiusura al pubblico, rendendo accessibile l'ingresso anche alle persone con disabilità e restituendo quindi al pubblico un autentico scrigno di opere d'arte".

"Il progetto di restauro e riallestimento del Museo Luxoro, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del Protocollo Quadro con il Comune di Genova, consentirà di riaprire al pubblico il percorso espositivo che conserva una ricca collezione appartenuta alla famiglia Luxoro tra cui una serie di preziosi oggetti di produzione prevalentemente ligure del XVII-XVIII secolo - ha detto Nicoletta Viziano componente del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo -. L'iniziativa si inserisce nell'impegno della Fondazione, nell'ambito della Missione Custodire la bellezza dell'Obiettivo Cultura, a favore della conservazione e manutenzione del patrimonio culturale, in linea con il Documento Programmatico Pluriennale 2021-2024"



