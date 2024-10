Ruba scatola di ceri in chiesa e spintona prete, arrestato

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri mattina un uomo di 38 anni per il reato di rapina, denunciandolo anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Gli agenti della volante e del Commissariato Centro sono intervenuti in soccorso del parroco della Chiesa che poco prima era stato rapinato. Il sacerdote, entrando in chiesa, ha visto l'uomo sull'altare mentre stava rubando uno scatolone contenente 60 ceri liturgici e, quando ha cercato di fermarlo, l'uomo gli ha dato uno spintone per poi scappare in direzione di via della Maddalena. Il parroco ha così chiamato la Polizia consentendo, grazie alla sua dettagliata descrizione del fuggitivo di rintracciarlo ancora in possesso della scatola dei ceri nascosto all'interno di uno shop 24 di via San Luca. L'uomo è stato trovato in possesso anche di 2 lame in metallo lunghe 27 cm e di un tagliacarte lungo 13 cm.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA