ANSA/ Genova torna bastione progressista,il Pd "riparte da qui"

di Daniele Boasi Genova torna 'rossa' alle elezioni regionali in Liguria, ma i 18.602 voti di scarto tra il campo progressista e il centrodestra nel Comune capoluogo dove il neo presidente Marco Bucci è sindaco dal 2017 se non sono sufficienti a far recuperare ad Andrea Orlando il terreno perso nelle circoscrizioni di Imperia e Savona,npuò rappresentare un nuovo punto di ripartenza per il centrosinistra, a partire dalle prossime elezioni per il sindaco.

All'ultima tornata elettorale nel 2020 il candidato governatore del centrodestra Giovanni Toti conquistò il Comune con 128.529 voti pari al 51,73% del totale, oltre otto punti percentuali sopra al candidato del campo largo Ferruccio Sansa fermatosi a 107.728 voti pari al 43,36%. Nella circoscrizione genovese Toti ottenne 202.986 voti pari al 54,26% , Sansa 153.643 voti pari al 41,07%, a livello provinciale furono 390.630 i votanti su 730.441 elettori con un'affluenza del 53,48%.

Nonostante il calo dell'affluenza nel 2024 Orlando è riuscito a ribaltare la situazione nel Comune di Genova raccogliendo 121.821 voti pari al 52,27%, quasi otto punti percentuali sopra Marco Bucci fermatosi a 103.219 voti pari al 44,29% del totale.

Nella circoscrizione genovese Orlando si conferma con 168.556 voti pari al 49,13% davanti a Bucci con 161.463 voti pari al 47,06%. A livello provinciale sono stati 353.589 i votanti su 732.015 elettori con un'affluenza del 48,30%.

A farla da padrone a Genova è la crescita del Pd, che torna ad essere il primo partito della città arrivando a 64.758 voti pari al 29,72% del totale, quasi dieci punti percentuali sopra al 2020 quando si fermò a 45.491 voti pari al 20,41% e la Lista Toti risultò la forza politica con più consensi raggiungendo 55.420 voti al 24,86%.

Secondo il segretario regionale dei dem Davide Natale "il risultato conseguito a Genova dal Partito Democratico rappresenta sicuramente per il centrosinistra un patrimonio importante da cui partire in vista delle prossime elezioni comunali. Un risultato frutto del lavoro capillare realizzato in questi mesi di campagna elettorale e di quanto portato avanti dal Partito Democratico genovese". Ma Bucci non molla di un millimetro lanciando la sfida "il vicesindaco Pietro Piciocchi guiderà il Comune di Genova fino alle prossime elezioni, dal mio punto di vista è certamente il candidato migliore per il centrodestra, sentiremo cosa dicono gli altri partiti, ma io penso sia la persona giusta al posto giusto al momento giusto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA