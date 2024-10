Regionali Liguria, il LIVEBLOG

17:02

Per la seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai (campione al 12%), in Liguria è sempre in testa il candidato del centrodestra Marco Bucci con il 49,5%, mentre il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, ha il 47%. Il candidato della sinistra Nicola Morra è dato allo 0,9%. Per quanto riguarda le coalizioni, quella di centrodestra raccoglie il 48,5% mentre quella di centrosinistra ha il 47,9%. Per quanto riguarda i partiti: il Pd al primo posto, seguito da Fdi e dalla lista Bucci presidente.