Regionali Liguria, Marco Bucci, il manager-sindaco che punta sulla sanità

Marco Bucci è nato a Genova il 31 ottobre 1959. Ex dirigente di numerose industrie in Italia, Svizzera e Usa. Frequenta prima il liceo classico Andrea D'Oria e poi l'Università di Genova, presso la quale fra il 1979 e il 1985 si laurea sia in farmacia, che in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Dalla metà degli anni '80 sino alla fine degli anni '90 lavora nel settore chimico per 3M, per poi passare dal 1999 al 2006 a Kodak, e poi a Carestream Health dal 2007 sino al 2016, occupandosi con ruoli dirigenziali di piani di espansione dei diversi marchi nel mondo. Nella sua carriera da manager nell'industria farmaceutica, ha vissuto e lavorato a Ferrania, Genova, Ginevra (Svizzera) e Rochester (Stati Uniti). Dall'ottobre 2015 al giugno 2017 è stato amministratore delegato di Liguria Digitale.

Sindaco di Genova: alle amministrative 2017 candidato a sindaco per il centrodestra composto da FI, Lega Nord, FdI, Alleanza nazionale, Direzione Italia-Lista Musso e dalla lista civica Vince Genova. Va al ballottaggio con il candidato del centrosinistra con il 38,89% dei consensi e vincerà con il 55,24% divenendo così il primo sindaco di Genova di centrodestra del secondo dopoguerra, il primo a guidare una giunta non di centrosinistra dal 1975. Si ricandida a sindaco alle comunali del 2022, sostenuto dalle liste Toti per Bucci, Forza Italia, Lega, FdI Gente d'Italia, Udc, Nuovo Psi e dalle liste civiche Vince Genova e Genova Domani. Il 13 giugno viene rieletto al primo turno con il 55,49% delle preferenze (pari a 112.457 voti), con un distacco di oltre 17 punti percentuali dall'avversario del centro-sinistra Ariel Dello Strologo.

Tra i primi impegni che prenderà riguarderanno le infrastrutture, tra cui la Gronda di Genova, il terzo valico e la nuova diga. Bucci si impegna anche sull'alta velocità Genova-Torino e il miglioramento dei collegamenti tra la costa e l'entroterra. Ma la sanità rappresenta il punto focale del suo programma con la costruzione di quattro nuovi ospedali, l'aumento delle risorse pe le prestazioni mediche. Un capito del suo programma riguarda l'energy Valley (la Valle dell'energia), con un impegno quantificabile in 300 milioni di euro per sostenere il tessuto imprenditoriale e il finanziamento di start up.

