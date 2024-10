Maltempo, 4 km coda in A10 nel ponente di Genova per allagamenti

Quattro chilometri di coda sono segnalati lungo l'autostrada A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Arenzano in direzione Genova a causa di allagamenti provocati dalle intense piogge durante l'allerta meteo arancione in corso nel ponente genovese. Lo comunica Autostrade per l'Italia segnalando traffico rallentato in entrambe le direzioni lungo l'A10 tra Arenzano e Albisola a causa di allagamenti. Chiusa l'Aurelia tra Varazze e Arenzano a causa di una frana.

Allagamenti lungo l'Aurelia sono segnalati ad Arenzano, Cogoleto e Varazze.



