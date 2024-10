Anziano cade dal sesto piano di rsa e muore, indaga la procura

La procura indaga sulla morte di un uomo di 89 anni caduto questa mattina dal sesto piano di una residenza per anziani nel quartiere Castelletto a Genova.

L'anziano è precipitato per 15 metri, finendo in via Rubatto. Il pubblico ministero di turno ha disposto gli accertamenti per capire se si sia trattato di un gesto volontario o se l'anziano soffrisse di un disturbo neurodegenerativo per cui doveva essere sorvegliato. Oltre al personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, sono intervenute anche le volanti della polizia. Gli agenti hanno sentito i testimoni e il personale della struttura oltre alla figlia dell'anziano.





