Alla Spezia il tasso di occupazione sale al 67,8% nel 2023

Il tasso di occupazione in provincia della Spezia nel 2023 cresce di 3,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente raggiungendo il 67,8%, il punto più alto dal 2020 a oggi e superando di oltre sei punti percentuali il tasso di occupazione nazionale, gli occupati totali a livello provinciale sono cresciuti dell'8,8% tra il 2020 e il 2023 raggiungono quota 92.100. Sono i dati emersi dal Rapporto economico provinciale presentato dalla Camera di Commercio della Spezia e curato con la collaborazione scientifica del Centro Studi Tagliacarne.

Nel 2023 è cresciuta l'occupazione manifatturiera (+15,8%) ad un tasso molto più marcato di quello regionale e nazionale, così come quella del commercio-alberghiero e ristorazione (+38,8%).

In aumento anche l'occupazione edile (+5,1%). Il tasso di disoccupazione provinciale diminuisce, scendendo al 5,1% nel 2023, un dato migliore della media nazionale e regionale. Fra il 2020 e il 2023, il valore assoluto del numero di disoccupati alla Spezia tende quasi a dimezzarsi, a fronte di flessioni molto più contenute nel resto della Liguria e dell'Italia.

Le previsioni sulla domanda di lavoro formulate dalle imprese spezzine di industria e servizi ed elaborate dal sistema informativo Excelsior riflettono il miglioramento del mercato del lavoro locale: le imprese che assumono passano dal 64% al 66% fra il 2022 e il 2023 e gli ingressi previsti sono oltre 21mila, dei quali il 34% riservato a giovani.



