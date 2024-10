Aggredisce dottoressa e infermiera al pronto soccorso, arrestato

La polizia ha arrestato un uomo di 53 anni che la scorsa notte ha aggredito una dottoressa e un'infermiera all'ospedale Villa Scassi nel quartiere di Genova Sampierdarena. Il fermo è avvenuto in base al nuovo decreto contro la violenza nei confronti del personale sanitario.

L'uomo, in stato di alterazione, è arrivato al pronto soccorso e senza apparente motivo si è scagliato contro il personale ospedaliero. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Cornigliano. I poliziotti lo hanno bloccato riportandolo alla calma.

La dottoressa e l'infermiera hanno riportato ferite con una prognosi rispettivamente di 5 e 2 giorni. A fine settembre è stato approvato un decreto legge per inasprire le pene in caso di danneggiamento delle strutture sanitarie e l'obbligo di arresto anche in differita.



