Zls quasi pronta, primi passi per Green logistic valley Genova

"Siamo al fotofinish per la costituzione della Fondazione di partecipazione della Green logistic valley, costituita da Spediporto insieme ad altre realtà associative e territoriali il cui nome sveleremo a breve.

Di fatto diventerà il cuore organizzativo dell'iniziativa, che vuole costituire sul territorio genovese Zone logistiche territoriali (Zls) di nuova generazione ispirate ai modelli più avanzati caratterizzati da una svolta "verde" per uno sviluppo sostenibile e con attenzione all'inclusione". Il direttore generale di Spediporto, l'associazione degli spedizionieri genovesi, spiega al convegno organizzato dall'associazione degli spedizionieri, in collaborazione con Clickutility Team e il supporto di Shenzhen European Office, proprio su Zls e Green logistic valley, gli ultimi passi per arrivare a trasformare il progetto che mette insieme logistica e servizi, ma anche attività manifatturiere e agricoltura, in realtà.

"Aspettiamo il nuovo presidente della Regione per dare avvio alla Zls che attirerà a Genova nuove aziende e sarà anche l'occasione per dare impulso alla Valpolcevera" aggiunge Botta durante il confronto cui hanno partecipato fra gli altri anche il sindaco di Genova Marco Bucci e Andrea Orlando, candidati alla presidenza della Regione Liguria rispettivamente per il centrodestra e il centrosinistra, e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi. La data per avviare l'operatività della Zls che potrà attrarre investimenti grazie alle semplificazioni amministrative, regionali, doganali e zone franche, sarà l'area per lo sviluppo industriale del porto, all'insegna della sostenibilità e dell'inclusione. Domani il convegno proseguirà, nella seconda giornata di "Liguria Trade and Investment Forum", sempre nella sede della Fondazione Carige, si parlerà della Greater Bay area" e delle opportunità di business nell'interscambio Italia-Cina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA