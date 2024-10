Entro stasera riaperta l'Aurelia a Borghetto di Vara dopo frana

Riaprirà a senso unico alternato entro stasera la strada statale Aurelia a Borghetto di Vara (La Spezia) chiusa da ieri a causa di una frana. Lo annuncia l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione civile Giacomo Giampedrone a seguito di un sopralluogo insieme ai sindaci della zona e ai tecnici di Anas.

L'obiettivo di Anas è allargare la strada verso monte e riaprire il tratto in entrambi i sensi di marcia dando nuovamente respiro agli spostamenti di residenti e imprese della Val di Vara.

"Entro 36 ore dalla chiusura di ieri mattina - spiega Giampedrone - stasera riapriamo l'Aurelia, ripristinando il senso unico alternato senza limitazioni di orario ma con la sola limitazione di carico, per consentire comunque il transito a tutti i cittadini che si spostano in auto per lavoro o per andare alla Spezia. Nel frattempo, come era già previsto, sono partiti i lavori di consolidamento strutturale da parte di Anas, con le ruspe dell'alveo del fiume Vara per eliminare l'ansa creata dai detriti che spinge l'acqua a lambire la strada".

Il senso unico alternato, con il divieto per i mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate, rimarrà nella medesima configurazione per tutta la durata del cantiere. L'investimento previsto è di 1 milione e 500 mila euro.



