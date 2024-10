Via dell'Amore riaperta dopo incendio, sarà chiusa di notte

Questa mattina, l'incendio di un macchinario situato all'interno dell'area di cantiere ha causato la temporanea chiusura della Via dell'Amore. L'intervento immediato dei Vigili del fuoco e degli operai presenti sul posto ha consentito di spegnere le fiamme e ripristinare la sicurezza nell'area. Attualmente, la Via dell'Amore è riaperta al transito. Lo fa sapere il Comune di Riomaggiore con una note che precisa come, a titolo precauzionale e in considerazione delle condizioni meteo avverse, la strada sarà chiusa nella fascia oraria non presidiata, sia questa sera che domani. Sentiero tra Riomaggiore e Manarola dunque inaccessibile tra le 21 e le 9.





