Valditara, non posso dimenticare bimbo suicida vittima bullismo

"Oggi non posso, in questa giornata in cui ho visto volti così belli e felici, non ricordare il fatto di qualche giorno fa a Senigallia, il povero ragazzo che si è suicidato vittima del bullismo. Credo che la scuola debba sempre essere il luogo dell'amicizia e del sorriso. Dobbiamo creare laboratori contro il bullismo: non è più tollerabile che qualcuno venga bullizzato, che qualcuno arrivi a suicidarsi perché non regge più la pressione di alcuni compagni". Lo ha detto questa mattina il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, al Teatro Chiabrera di Savona nel corso dell'evento conclusivo della tappa di Scuola Futura, il campus itinerante del Mim per promuovere la formazione sulla didattica innovativa e coinvolgere le comunità scolastiche sulle sfide del Pnrr.

"Erano diventati nemici, persecutori: la scuola non può essere questo. Mi ha fatto impressione leggere le testimonianze dei docenti, che descrivono un ragazzo mite, timido e buono.

Spesso i violenti e i prepotenti se la prendono con i più miti, i più fragili, perché è facile prendersela con loro. Dobbiamo far sì che la scuola italiana sappia continuare a diffondere i valori del bene, valori che rendono una società solidale e la fanno crescere - ha concluso -. Accanto a laboratori di musica o gastronomia costruiamo dunque anche laboratori di amicizia e sorriso, che partano dalla scuola per innervare tutta la società italiana".



