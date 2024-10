Nasce a Chiavari 'I Diavoletti', asilo voluto da squadra calcio

Nasce a Chiavari 'I Diavoletti' primo asilo voluto da una squadra di calcio, la Virtus Entella.

Quindi "non solo calcio - dice Antonio Gozzi, presidente dell Entella calcio -. Da 18 anni seguiamo il reparto di neurochirurgia del Gaslini e ora vogliamo intervenire sul territorio con questa nuova struttura, inserita nell' istituto delle suore Giannelline, che sarà gestita dal personale della cooperativa Akuna Matata e ospiterà 40 bambini". La struttura inaugurata con la benedizione del vescovo Giampio Davasini ha visto la presenza di Flavio Siniscalchi capo dipartimento del ministero dello sport, di Matteo Marano presidente della lega Pro e dal presidente della Fgci Gabriele Gravina. "Una iniziativa straordinaria legata alla socialità ed alla valorizzazione del territorio con un occhio di riguardo verso i più piccoli" ha detto il presidente Gravina che ha ringraziato la Virtus Entella per questo intervento "che fa capire come il mondo del calcio non sia solo legato ai risultati agonistici e agli aspetti economici. Con l'apertura di questo asilo - ha detto Gravina- vorremmo fosse lanciata una campagna a livello nazionale per seguire l esempio di Chiavari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA