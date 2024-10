Premio Tenco tra canzone d'autore e diritti umani

E stata un'apertura all'insegna della canzone d'autore, quella andata in scena ieri al Teatro Ariston di Sanremo, sul quale sono state assegnate le Targhe Tenco 2024 a Paolo Benvegnu, Diodato, Simona Molinari, Setak, Elisa Ridolfi e Alberto Zeppieri.

La rassegna dedicata alla canzone d'autore, che quest'anno celebra l'importante traguardo dei 50 anni, oggi proseguirà all'insegna della musica suonata e di un omaggio a Sergio Staino tra film ('Satira e sogni' di David Riondino), e musica con i Bobo Songs di Gianni Coscia, Fabrizio Moscata e Michele Staino, già sul palco ieri sera per un'anticipazione del concerto di oggi al cinema Ritz (dalle 15).

Alle ore 21, al Teatro Ariston, sarà invece la volta della seconda delle tre serate della rassegna, presentate da Francesco Centorame e Antonio Silva e che vedrà sul palco la consegna del Premio Tenco 2024 a Edoardo Bennato, Mimmo Locasciulli e Teresa Parodi. Il Premio Tenco viene assegnato dal Club Tenco a coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d'autore mondiale.

Il Premio Yorum, invece, verrà assegnato sempre questa sera al rapper iraniano, attualmente in carcere dopo aver rischiato l'impiccagione, Toomaj Salehi e ritirato da Parisa Nazzari, attivista del movimento Woman Life Freedom for Peace and Justice da sempre vicina ad Amnesty International e insignita nel 2023 del premio 'Human rights defenders' di Amnesty International Sicilia.

Tomai Salehi, con le sue canzoni ha chiesto la libertà per i detenuti imprigionati e la fine della repressione in Iran. Il suo sostegno al movimento 'Donna, Vità, Libertà' gli è costato il carcere, le torture e una condanna a morte per 'corruzione sulla terra' da un tribunale nell'aprile del 2024. A giugno la Corte suprema ha annullato la condanna, ma Toomaj Salehi continua ad essere rinchiuso in carcere in attesa di sentenza.

Sul palco del Tenco, questa sera, si esibiranno in qualità di ospiti anche Tosca, Wayne Scott e Francesco Tricarico.



