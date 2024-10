Maltempo in Liguria: Arpal, struttura temporalesca divisa in due

"La struttura che ci occupa di più è molto organizzata e intensa e si è divisa in due: una viaggia verso l'Emilia e la Toscana l'altra è ferma su Portofino e si sposterà verso Genova. Preoccupa dunque la risposta del suolo su un terreno ormai saturo visto che in 30 giorni sono caduti 650 litri d'acqua per metro quadrato". Così Federico Grasso di Arpal che sta monitorando la situazione del maltempo sulla Liguria.

Una eventuale variazione del grado di allerta - da arancione a rossa per rischio idrogeologico - sarà determinata dopo il monitoraggio delle 12.



