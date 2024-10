Emergenza freddo, aiuti Caritas Genova a senza fissa dimora

Anche quest'anno la Caritas Diocesana di Genova promuove e coordina vari interventi della diocesi a favore delle persone senza fissa dimora. Con l'approssimarsi dell'inverno e il calo delle temperatura, verranno infatti approntate 3 sedi per l'accoglienza straordinaria con 48 posti letto in più nei mesi compresi tra novembre e aprile. Per coloro che per scelta o per altre motivazioni non dormiranno al riparo, è già iniziata la raccolta di coperte, sacchi a pelo e zaini.

"Come negli scorsi anni - spiega una nota della Caritas genovese - il Seminario Arcivescovile del Righi apre la sua casa di accoglienza mettendo a disposizione 26 posti letto in più da dicembre a marzo; la storica Accoglienza di San Bernardo, espressione della Fraternità Charles de Foucauld, nell'omonima via in Centro Storico, appronta 10 posti letto da novembre ad aprile; infine l'Accoglienza presso la Chiesa di San Tommaso, in via Almeria, promossa dalla Fraternità di Parrocchie di Oregina, dispone di 12 posti letto sempre da novembre ad aprile".

L'accoglienza è garantita ogni anno da circa un centinaio di volontari tra singoli, coppie, gruppi di amici e di colleghi, gruppi ecclesiali, seminaristi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA