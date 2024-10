D'Angelo(Pd), Bucci-Piciocchi mettono a rischio piano Genoa-Samp

"La Giunta Bucci da anni persegue la totale svendita del patrimonio immobiliare pubblico. Adesso è arrivato il turno dello Stadio. Mentre le due società sportive ragionano su una proposta di acquisto e gestione, il vicesindaco Piciocchi ha affermato in televisione di aver "sollecitato" CDS, un'azienda che si occupa di realizzare centri commerciali, a presentare un'offerta per il Ferraris. La stessa CDS a cui il Comune ha versato 27 milioni di euro pubblici per l'arena sportiva del palasport, dopo che la stessa società l'aveva precedentemente acquistato dal Comune pagandolo 14, trasformandolo in un maxi-centro commerciale di cui CDS ha mantenuto la proprietà (e i futuri profitti)". Lo denuncia in una nota il segretario cittadino del Pd Simone D'Angelo.

"La stessa CDS protagonista del Waterfront, progetto di riqualificazione delle aree della Fiera di Genova che non avrebbe dovuto comportare alcun esborso di denaro pubblico, e che invece ha visto il Comune di Genova protagonista di investimenti per quasi 160 milioni di euro pubblici, per un'area ad oggi destinata alla sola edilizia residenziale di lusso. Sarà questo il destino anche dello Stadio? - chiede D'Angelo - Quanti nuovi mq di area commerciale dovranno essere autorizzati per garantire la sostenibilità economica dell'operazione? Sul futuro dei beni pubblici della città serve una vera regia istituzionale e, soprattutto, serve più trasparenza. Perché a rileggere la storia (recente) viene il dubbio che i beneficiari di queste operazioni di svendita del patrimonio pubblico non siano di certo le genovesi e i genovesi".



