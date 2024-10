Rixi, tavolo su terminal Gpt per continuità traffici e lavoro

"Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sul terminal Genoa port terminal ho chiesto all'Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale di attivare immediatamente un tavolo tecnico per trovare una soluzione che garantisca la continuità dei traffici commerciali e del lavoro portuale". Il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi lo ha spiegato al termine dell'incontro in prefettura a Genova con i vertici dell'Adsp del Mar ligure occidentale e il presidente del gruppo Spinelli Mario Sommariva, sulla vicenda della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la concessione del terminal Gpt (Gruppo Spinelli 51%- Hapag Lloyd 49%) bocciandone l'utilizzo per il traffico container.

"C'è preoccupazione e una connotazione di urgenza dovuta al fatto che in quel terminal lavorano centinaia di persone" ha aggiunto Rixi. "Ma è chiaro che in questo momento la preoccupazione è anche dare sia agli investitori stranieri, in questo caso Hapag Lloyd, sia a tutti gli investitori presenti nei nostri scali una certezza di diritto" ha spiegato. "Questa sentenza può aprire ad una serie di controversie infinite in tutti gli scali italiani e non vorrei che da porti che fanno traffico diventassero "approvvigionamento" per avvocati particolarmente rapidi ad istruire pratiche".



