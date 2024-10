Maltempo, fiume Bormida esonda in alcune località del savonese

Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge che hanno portato l'Agenzia regionale per l'ambiente ligure a diramare l'allerta gialla per temporali nella giornata odierna. Anche il torrente Letimbro è vicino agli argini in diverse zone. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Loano e Pietra Ligure (Savona) per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione del torrente Nimbalto. Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia, tra cui l'Aurelia a Celle, via Bulaxe a Loano, quella del Colle di Cadibona poi riaperta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA