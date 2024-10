Cgil si mobilita 'contro provvedimenti su lavoro e diritti'

Si terrà domani presso il Teatro della Gioventù a Genova una iniziativa sindacale organizzata dalla Cgil Liguria dal titolo "Le sfide del lavoro. La mobilitazione per la democrazia, i diritti, i salari e le pensioni, lo sviluppo". La Cgil, annuncia una nota, "si mobilita contro i provvedimenti assunti da questo governo in tema di lavoro e di diritti, a partire da quello alla salute. La prossima Legge di Stabilità, il Collegato al lavoro e i disegni di legge "Sicurezza" e sull'Autonomia differenziata incidono pesantemente sulla vita delle persone, principalmente lavoratori e pensionati e sui giovani". L'incontro sarà concluso dal segretario generale Cgil Maurizio Landini.

"All'attacco ai diritti la Cgil risponde con la mobilitazione: venerdì prossimo sciopereranno i metalmeccanici, mentre sabato si terrà una grande manifestazione del pubblico impiego dove, insieme alle questioni salariali al centro ci saranno i diritti, a partire da quello alla salute, rivendicazione che unisce operatori e utenti".

L'appuntamento di giovedì organizzato dalla Cgil Liguria sarà l'occasione per parlare "proprio di sanità e della grave situazione ligure tra liste d'attesa per visite e diagnostica, carenze di personale e pronto soccorso al collasso. Accanto a questi temi, quelli riguardanti il quadro socio economico regionale con riferimento alla qualità del lavoro tra precarietà, bassi salari e sicurezza. Sviluppo economico, crisi industriali, sbilanciamento del tessuto produttivo da industriale a terziario e questione demografica saranno oggetto della discussione sul futuro della Liguria".



