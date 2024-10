Bianchi, 'Pastorino su cerro abajo emblema sinistra dei no'

"Ancora una volta la sinistra ci ha dato dimostrazione di come sia desiderosa di rivedere quanto prima una città spenta, priva di eventi ed attrattività internazionale e di come non abbia mai smesso di ostacolare la crescita che invece ha avuto la nostra meravigliosa città negli ultimi 7 anni". Lo afferma in una nota l'assessore allo sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, in risposta al Consigliere regionale ligure Gianni Pastorino. "Le parole del consigliere regionale Gianni Pastorino - prosegue Bianchi - possono considerarsi una mera boutade da campagna elettorale che trova facile smentita nella realtà dei fatti rispetto alle sue illazioni prive di consistenza. Di certo la città non è ostaggio di iniziative non pianificate adeguatamente e che addirittura priverebbero i cittadini del diritto di accesso alle proprie abitazioni come invece tenta tristemente di sostenere Pastorino.

Abbiamo, infatti messo in campo un'azione informativa capillare, porta a porta, insieme agli organizzatori già a partire dai mesi scorsi e durante lo svolgimento dell'evento i residenti avranno regolare accesso pedonale alle proprie abitazioni, con il supporto di personale dedicato. Per quanto riguarda il transito veicolare, ove previsto, sono garantite finestre di passaggio.

Come sempre a contestazioni sterili e prive di fondamento rispondiamo con fatti e dati oggettivi che ci permettono facilmente di demolire fantasie avversarie ed i vani tentativi che rimangono del tutto sterili di spegnere le luci sui grandi eventi e di arrestare la crescita della nostra città. Ancora una volta confermiamo che la gestione del declino , tanto cara alla sinistra, non fa parte di questa Amministrazione" conclude l'assessore allo sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA