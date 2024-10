Teatro Carlo Felice, da Sovrintendente ok a nuove assunzioni

"Nel corso della riunione di questa mattina con la Sovrintendenza dell'Opera Carlo Felice si sono analizzate le problematiche derivanti dagli organici, dall'organizzazione del lavoro e dai carichi produttivi. Ieri abbiamo inviato una lettera alla Direzione chiedendo un incremento di personale ed un riposo compensativo supplementare.

Verranno quindi assunti due lavoratori a tempo determinato e il personale impiegato al Teatro Nazionale godrà di un riposo compensativo straordinario di 2 giorni". Lo rende noto la segreteria Fistel Cisl Liguria e le rsa Opera Carlo Felice.

"Giudichiamo positivamente questo piccolo primo segnale concreto ma sicuramente ancora non sufficiente - conclude il sindacato -. Abbiamo dimostrato ancora una volta che la contrattazione è lo strumento migliore per ottenere risultati per i lavoratori senza scioperi che pagano con le loro tasche".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA