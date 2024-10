Scuola, Valditara 'investiti 8 mln per Agenda Nord in Liguria'

"È partita 'Agenda Nord' in Liguria con un investimento di quasi 8 milioni quest'anno, 123 scuole liguri coinvolte, di cui 9 avranno dieci azioni dedicate ovvero più docenti, una formazione specialistica per gli insegnanti, un'estensione del tempo pieno, l'apertura delle scuole tutti i giorni con il coinvolgimento delle famiglie, più sport, teatro, musica, in modo da motivare sempre più gli studenti, un intervento importante nelle scuole a più alto rischio di dispersione". Lo evidenzia il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a margine di una visita in un istituto scolastico genovese.

"Siccome 'Agenda Sud' è stata un successo e ha ottenuto dei risultati davvero incoraggianti abbiamo deciso di estendere la sperimentazione anche alle scuole a più alto rischio di tasso di dispersione nelle Regioni del centro-nord, tra cui la Liguria - spiega -. L'anno prossimo intendiamo investire più risorse sul 'Piano Estate', quest'anno abbiamo investito oltre 6 milioni in Liguria, è stata un'esperienza importante per tante famiglie, un altro segnale di attenzione al territorio e alle famiglie che noi rivendichiamo".



