Eternit nel parco del fiume Vara, imprenditore denunciato

Una discarica abusiva con presenza di eternit all'interno del Parco fluviale del fiume Vara. L'hanno scoperta i finanzieri del Comando provinciale della Spezia nei pressi dell'uscita autostradale di Ceparana, nel territorio comunale di Bolano. Il proprietario, un imprenditore edile di origine albanese, è stato denunciato a piede libero. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno permesso di individuare diversi sversamenti di rifiuti vari, comprese tettoie in fibrocemento, per diverse decine di tonnellate e ancora in parte da caratterizzare. Finora nella provincia della Spezia la Guardia di finanza ha contestato oltre 80 tra illeciti penali ed amministrativi in materia ambientale e irrogato sanzioni che superano il mezzo milione di euro.



