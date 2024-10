Calcio: Genoa; allenamento davanti ai tifosi, si ferma Gollini

Sostegno alla squadra nel momento più difficile. È questo il messaggio che hanno lanciato i tifosi del Genoa accorsi in un migliaio al centro sportivo Signorini nel giorno in cui sono state aperte le porte per poter seguire dal vivo l'allenamento. Bandiere, torce, fumogeni e tanti cori da parte del popolo rossoblù che si è stretto attorno a squadra e tecnico. "Sabato avrete tutto lo stadio con voi ma voi combattete su ogni pallone. Grinta! grinta! È un momento difficile ma nei momenti difficili escono gli uomini - ha spiegato alla squadra radunata di fronte alla gradinata un rappresentante col megafono a nome di tutti i tifosi - Oggi siamo venuti per farvi capire che sia chiaro che il popolo genoano è con voi giocatori e con il mister".

E durante la seduta cori e bandiere quasi fosse una gara di campionato. Al termine dell'allenamento i giocatori hanno raggiunto i tifosi ringraziandoli con un applauso e fermandosi a firmare autografi. Seduta che ha visto però l' ennesima defezione. Sabato contro il Bologna oltre ai già sicuri assenti Badelj, Vitinha, Malinovskyi e De Winter , mancherà anche il portiere Gollini. Che, come spiegato in una nota medica dal club, "verrà sottoposto nella giornata di giovedì a intervento chirurgico per l'asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra (una cisti all'anca) che a seguito dei traumatismi correlati al ruolo ha cagionato flogosi e dolorabilita".



