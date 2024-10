Furgone di operai contro muro in A10, un morto e un ferito

Incidente mortale stamattina lungo l'autostrada A10 Genova-Savona nel tratto tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Un furgone con a bordo due operai ha sbandato, per cause ancora da accertare, finendo con violenza contro un muro. I due sono stati sbalzati fuori dal finestrino.

Uno è morto sul colpo mentre l'altro è stato soccorso dal personale del 118 con l'auto medica.

Sono state coinvolte anche altre due autovetture. La polizia stradale è sul posto per ricostruire la dinamica. L'incidente è avvenuto in un tratto in cui non ci sono cantieri. L'autostrada è stata chiusa per consentire i rilievi.

Sono segnalati oltre tre chilometri di coda. Per chi è diretto verso Genova, dopo l'uscita obbligatoria di Varazze, Aspi consiglia ai soli veicoli leggeri di utilizzare la viabilità ordinaria con rientro in autostrada ad Arenzano. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.



