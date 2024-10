Violenta la ex fidanzata, condannato a 4 anni e mezzo di carcere

Ha violentato la sua ex compagna mentre lei, la sera della vigilia di Natale, stava dormendo con la figlia di due anni. Poi le ha intimato di darle il pin del telefono insultandola e minacciando di violentarla di nuovo. Per questo un 29enne ecuadoriano è stato condannato dal tribunale di Genova a 4 anni e mezzo di carcere.

La donna lo aveva invitato a cena a casa dei genitori affinché passasse la festa con la figlia anche se si erano lasciati da alcuni mesi a causa della gelosia di lui. Dopo la violenza, la donna sotto choc si era rifugiata in un'altra stanza, aveva raccontato tutto alla madre e con un'amica era andata in ospedale. Per trovare il coraggio di denunciarlo ci ha messo quasi un anno, poi si è decisa grazie al supporto del centro antiviolenza Mascherona e dall'avvocata Nadia Calafato.

"Mi dispiaceva per mia figlia - ha detto la donna ai giudici - ma quando l'ho rivisto dopo quasi un anno e lui si è comportato come se nulla fosse accaduto mi sono decisa".



