Presidente della Samp Manfredi nei Top 100 manager Forbes 2024

Il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi è stato inserito nella graduatoria di Forbes dei Top 100 manager del 2024. E nell'edizione italiana del magazine più famoso al mondo il ceo e fondatore di Gestio Capital, multi family office con sedi a Londra e Milano, ha raccontato gli obiettivi del club ligure : "Per noi questo è l'anno, specie dopo gli sforzi economici che abbiamo fatto. Vogliamo essere ciò che diciamo di essere e scrivere una nuova pagina della nostra storia", spiega Manfredi. Che racconta come è nato il progetto blucerchiato : "La Sampdoria è stata un'occasione di mercato. E' vero, ci abbiamo ragionato più e più volte, ma alla fine ha prevalso la passione, la volontà di salvare e di riportare in auge un club storico del calcio italiano ed europeo. Non lo nego anche io sono stranito. Vorrei vivere la società come fosse un semplice asset, ma non ci riesco. La Sampdoria risponde a logiche differenti, soprattutto per la responsabilità che abbiamo verso i nostri tifosi e il sistema calcio. Il calcio e in generale lo sport ha una componente emotiva e sensoriale che nessun altro settore è in grado di generare".



