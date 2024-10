Gdf Genova sequestra oltre 7 mila etichette per abiti taroccate

I finanzieri del Comando Provinciale Genova hanno sequestrato nei confronti di un uomo proveniente dal Nord Africa 7.099 etichette, patch e bottoni riportanti marchi riferibili a note firme internazionali della moda. Le indagini svolte dalla Gdf permesso di individuare un cittadino straniero in arrivo da Tangeri nel porto di Genova che è stato fermato appena sbarcato a bordo della propria auto.

Durante il controllo ai bagagli del passeggero è stata rinvenuta la merce contraffatta, nascosta tra i suoi vestiti, merce che è stata sequestrata. L'uomo è stato denunciato a piede libero per contraffazione, ricettazione e contrabbando per omessa dichiarazione. La merce era destinata all'industria del falso per la produzione di capi di abbigliamento contraffatti e la successiva immissione nei mercati rionali di tutta la penisola.

Durante il periodo estivo appena trascorso la Gdf ha sequestrato complessivamente oltre 600 mila prodotti contraffatti e non sicuri.



