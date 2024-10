Detenuto affronta agenti con un bastone, poliziotto in ospedale

Un giovane detenuto nel reparto Isolati del carcere di Genova Marassi, proveniente dal Piemonte, recidivo per episodi di violenza e aggressioni nei confronti della Polizia penitenziaria mentre usciva per una telefonata ha aggredito con un bastone l'agente del Piano colpendolo al petto e successivamente si è scagliato anche contro i tre agenti accorsi , procurando loro varie tumefazioni e contusioni . Il primo agente colpito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Lo scrive in una nota di Fabio Pagani, segretario della UilPa Polizia penitenziaria. "È assolutamente indispensabile rafforzare gli organici della Polizia penitenziaria e potenziarne equipaggiamenti e dotazioni strumentali. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il governo Meloni e il parlamento tutto ne prendano atto e varino un decreto carceri per affrontare le questioni preminenti e, parallelamente, si avvii un percorso di riforme complessive per l'intero apparato d'esecuzione penale e, particolarmente, per quello inframurario. Presto, nostro malgrado, si toccherà un punto di non ritorno".



