Calcio: Genoa; Gilardino perde anche Vitinha,lesione al flessore

Ancora una tegola per Alberto Gilardino ed il suo Genoa. Si è infatti fermato per una lesione al flessore, rimediata contro l'Atalanta ma emersa alla ripresa degli allenamenti, l'attaccante portoghese Vitinha.

Vitinha salterà sicuramente la gara con il Bologna e verrà rivalutato per la sfida successiva. Il tecnico rossoblù è già alle prese con una vera e propria emergenza considerando che al momento gli indisponibili sono Malinovskyi, fino alla seconda metà della stagione, Badelj, Bani, Messias, Ekuban e Frendrup.

Dei giocatori assenti a Bergamo sono solo tre gli elementi che stanno lavorando per un possibile rientro alla ripresa: Messias, Ekuban e Frendrup. Mentre sarà da valutare Bani, uscito a fine primo tempo, ma per il quale gli esami hanno escluso lesioni muscolari.



