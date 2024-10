Urso, Governo valuta intervento per salvare Technisub a Genova

"L'intervento del Governo nei confronti delle multinazionali talvolta è più persuasivo, quella di Technisub è una crisi aziendale locale che non ha i requisiti per diventare un caso nazionale, ma appena avrò contezza del caso ci confronteremo per trovare qualche soluzione, è sempre utile confrontarsi". È l'impegno preso dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Genova davanti alla sede della Regione Liguria durante un faccia a faccia con i rappresentanti dei lavoratori di Technisub, azienda produttrice di attrezzatura subacquea con sede in Val Bisagno controllata dal gruppo francese Aqualung, che ha annunciato di voler chiudere il polo produttivo genovese a fine 2024. Sono una cinquantina i posti di lavoro a rischio.

"Come sapete c'è un limite occupazionale affinché il Governo possa intervenire, Technisub è un caso che se possibile andrebbe risolto in sede locale ma ovviamente se c'è la possibilità di un intervento nazionale di qualche tipo noi siamo disponibili ad assistere le autorità locali, che devono affrontare la crisi con i lavoratori e i sindacati", ribadisce Urso.

"C'è bisogno di un intervento nazionale perché la crisi è importante, - sollecita il sindacalista della Fiom Luca Marenco - Technisub è un marchio storico che ha sempre lavorato a livello internazionale, ad oggi l'unica cosa certa per i lavoratori è la chiusura dell'azienda il 31 dicembre 2024, viviamo un momento di grave difficoltà".



