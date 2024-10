Pesca, Rapallo ospita i Campionati italiani di traina costiera

Rapallo ospita da oggi i Campionati italiani di traina costiera. Ventisei equipaggi, ognuno composto da quattro persone, provenienti da tutta Italia con una rappresentanza ligure numerosa, si sfideranno sotto l'egida della Fipsas e grazie all'organizzazione del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Ieri pomeriggio decine di pescatori hanno sfilato in corteo per il centro storico della città rivierasca, dal porto pubblico fino al Municipio dove sono stati ricevuti dall'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Ricci «La nostra collaborazione con la Fipsas è sempre stata molto stretta, inoltre quest'anno festeggiamo i nostri cinquant'anni di attività e ci sembrava una buona occasione tornare ad ospitare una finale nazionale, cosa che non accadeva da un po' di anni - spiega il presidente del Circolo Pescatori Riccardo Repetto -. Tra l'altro contribuiremo a creare un po' di movimento turistico. Ogni equipaggio è composto da quattro persone, poi ci sono i giudici e i vari accompagnatori».

Le due manche dei Campionati si svolgono oggi e domani nello specchio di mare tra San Fruttuoso di Camogli e Chiavari. La classifica combinata servirà per la classifica finale e l'assegnazione del titolo nazionale. La premiazione si terrà domani intorno alle 17,30.

E' la terza volta che il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi organizza questo evento. Era già accaduto nel 2000 e nel 2003, mentre nel 2016 a Rapallo era arrivato il campionato italiano di bolentino. In gara ci saranno anche tre equipaggi del Circolo Pescatori e quattro della Lega Navale di Rapallo. Il Circolo Pescatori ha vinto tre delle ultime quattro edizioni di questa specialità: 2019, 2021 e 2022. Nel 2020 il campionato non era stato disputato, l'anno scorso era arrivato un terzo posto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA